Нью-Йорк, США, 26 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Американский актёр Ричард Гир выставил на продажу свой дом в Нью-Йорке (США). Об этом 26 января пишет New York Post.

JanPress Ричард Гир

По данным СМИ, артист приобрёл дом ещё в 1986 году за $1,5 млн. На данный момент стоимость особняка Гир оценивает в $28 млн (более 2,2 млрд рублей).

Добавим, что в январе 2021 года Ричард Гир приобрёл новый участок с домом, конюшней и бассейном за $9,8 млн. В особняке располагается восемь спален, а также 11 ванных комнат.