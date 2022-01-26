Лос-Анджелес, США, 26 января, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Сэм Рейми, режиссёр оригинальной трилогии фильмов о Человеке-пауке, поделился своими впечатлениями от кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 26 января пишет «Мир Фантастики».

Gage Skidmore Сэм Рэйми

«Было очень весело. Мне понравился «Нет пути домой». И зрители, с которыми я был в кино, сошли с ума. Было круто увидеть, как Альфред и Уиллем отыгрывают свои роли. Эти ребята поднялись на новый уровень. И Тоби был великолепен, как всегда. Правильнее всего сказать, это было освежающе», — рассказывает Рейми.

Добавим, что сейчас Сэм Рейми снимает для Marvel фильм «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия». Его премьера запланирована на 6 мая 2022 года.