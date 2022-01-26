Рим, , 15:22 — REGNUM Лидеры политических партий Италии должны собраться на «конклав», чтобы выбрать президента, с такой инициативой выступил в среду, 26 января, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Либералы считают, что представленные правоконсерваторами кандидаты на пост главы государства «достойны уважения», однако полагают, что президент должен быть «над партиями», а потому следует выбрать компромиссного кандидата.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый и второй туры закончились безрезультатно. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа и некоторых других политиков.