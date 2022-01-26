Москва, 26 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Неизвестно, что происходит в голове у американского президента Джо Байдена и его непосредственного окружения, но некоторые его заявления могли бы украсить какое-нибудь стендап-шоу, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Понятно, что все угрозы санкций сопровождаются рефреном «в случае, если Россия вторгнется на Украину», то есть, по сути, срок их введения «никогда».

Но как в Белом де себе представляют введение санкций против президента России Владимира Путина. Они планируют изъять его собственность и вклады за рубежом? Так почему же нам об этой собственности и вкладах до сих пор не рассказали.

Это произвело бы гораздо больший эффект на российских граждан, чем все санкции, которые вводились прежде. Путину запретят въезд в страны Запада? Так он и без того уже давно не ездит на их мероприятия, и вряд ли заметит разницу.

Будут наказывать тех, кто сотрудничает с Путиным и приглашает его к себе? Что, и Китай накажут? Так они его и без этого наказывают почем зря, вот сейчас дипломатический бойкот Зимней Олимпиады в КНР объявили.

Тогда же придется и против Си Цзиньпин вводить санкции. Такими темпами Вашингтон скоро сам себя изолирует от остального мира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, если Россия совершит «вторжение» на Украину, санкции США могут быть введены персонально против российского президента Владимира Путина, заявил американский президент Джо Байден.

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