Москва, 26 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах для банков, «Почты России» и операторов связи за переводы средств в незаконные онлайн-казино, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Штрафы для должностных лиц вводятся в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей; для юрлиц — от 25% до 40% суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, но не менее 5 млн рублей.

Штрафы для банков также составят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.