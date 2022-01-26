Москва, , 15:18 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, увеличивающий предельные значения выручки хозяйствующих субъектов для снижения антимонопольного контроля, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Пороговые значения выручки хозяйствующих субъектов повышаются с 400 млн до 800 млн рублей, до достижения которых к ним не будут применяться отдельные требования антимонопольного законодательства.

К ним не будут применяться такие требования, как признание доминирующего положения юрлица, учредителем (участником) которого являются одно или несколько физических лиц, а также индивидуального предпринимателя, не входящего в группу лиц с другими хозяйствующими субъектами; недопустимость заключения хозяйствующими субъектами соглашений, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Они смогут совершать сделки с акциями (долями), правами и имуществом лица без предварительного согласия антимонопольного органа.

К ним также не будет применяться требование о недопустимости нарушения установленных антимонопольных правил для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети.

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