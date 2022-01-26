Москва, 26 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, увеличивающий предельные значения выручки хозяйствующих субъектов для снижения антимонопольного контроля, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Пороговые значения выручки хозяйствующих субъектов повышаются с 400 млн до 800 млн рублей, до достижения которых к ним не будут применяться отдельные требования антимонопольного законодательства.

К ним не будут применяться такие требования, как признание доминирующего положения юрлица, учредителем (участником) которого являются одно или несколько физических лиц, а также индивидуального предпринимателя, не входящего в группу лиц с другими хозяйствующими субъектами; недопустимость заключения хозяйствующими субъектами соглашений, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Они смогут совершать сделки с акциями (долями), правами и имуществом лица без предварительного согласия антимонопольного органа.

К ним также не будет применяться требование о недопустимости нарушения установленных антимонопольных правил для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети.

Читайте также:В Госдуме нашли защиту стратегических активов от поглощений из-за рубежа