Париж, , 15:17 — REGNUM Согласно статистическим данным министерства юстиции Франции, в тюрьмах на 1 января находилось 69 448 заключенных, что немного меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает Le Figaro.

Тюрьма ru.torange.biz

За год задержано 6775 человек, прирост составил 10,8%.

По данным министерства, в среднем тюрьмы во Франции переполнены на 114,3%. Пять тюрем переполнены на 200%, а 31 тюрьма — на 150%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке объявил о закрытии начальных школ из-за коронавируса.

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