Калуга, , 15:17 — REGNUM В Калуге 26 января состоялось первое в этом году заседание Городской думы. Глава городского самоуправления Юрий Моисеев представил отчёт о работе в 2021 году. Отчёт был принят, работу главы городского самоуправления депутаты признали удовлетворительной. Юрий Моисеев поблагодарил городского голову Дмитрия Денисова, депутатов Городской думы, руководителей подразделений Городской управы и муниципальных учреждений, руководство прокуратуры и УМВД за плодотворную совместную работу.

Заседание Городской думы Калуги 26.01.22 Пресс-служба Городской думы Калуги

Также были приняты отчёты заместителей председателя Городской думы и председателей комитетов, утверждён план работы Городской думы на 2022 год. Вновь образованной улице в районе деревни Верховой присвоено наименование в честь первого генерал-прокурора Сената Павла Ягужинского. Депутаты приняли решение об установке мемориальных досок. На фасаде библиотеки имени Н.А.Некрасова будет установлена доска в память о депутате Городской думы, ветеране войны в Афганистане Александре Одиночникове, а на фасаде школы №16 — в память о ветеране Великой Отечественной войны, основателе Поста №1 Иване Милёхине.

Депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям «Управление комплексного обслуживания населения», «Калужские городские коммунальные электрические сети», «Управление калужского троллейбуса» и «Калугатеплосеть». Сделки связаны со сдачей в аренду муниципального недвижимого имущества, реконструкцией сетей наружного освещения, закупкой запчастей и коммерческим использованием опор контактной сети операторами связи.

Заседание Городской думы Калуги 26.01.22 Пресс-служба Городской думы Калуги

Принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны канализационные и водопроводные сети на улицах Кирова, Рылеева, Суворова, Гурьянова, Болотникова, Луначарского, Карпова и Звёздной, переулках Теренинском и Терепецком.

Внесены поправки в решение «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для МУП «Управление калужского троллейбуса». Стоимость проезда возрастает до 25 рублей, сохраняются все предусмотренные льготы.

Депутаты отметили, что, если тариф останется без изменений, Управлению калужского троллейбуса грозит банкротство, что недопустимо, ведь это социально значимое предприятие осуществляет перевозку огромного количества льготных пассажиров. Также отмечалось, что особенно в отдалённых районах вопрос пассажирских перевозок стоит очень остро и многие частные перевозчики без повышения тарифа могут полностью прекратить работу.

«Тариф утверждён министерством конкурентной политики Калужской области, экономически обоснован, и является компромиссом между социальной составляющей и экономической, к сожалению, не в пользу последний. Он по-прежнему будет одним из самых низких в ЦФЮ, все предусмотренные льготы сохраняются», — прокомментировал директор МУП «Управление калужского троллейбуса» Вадим Витьков.