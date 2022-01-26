Киркленд, США, 26 января 2022, 15:14 — REGNUM Microsoft объявила, что релиз Halo Infinite стал самым масштабным среди всех игр этой франшизы. Об этом 26 января пишет издание Eurogamer.

Halo Infinite
Halo Infinite
Скриншот из игры Halo Infinite

Суммарно в Halo Infinite сыграло более 20 млн человек. Во многом на такой результат повлияла доступность игры — многопользовательский режим распространяется бесплатно, а сюжетную кампанию можно запустить через сервис Game Pass.

Добавим, что Halo Infinite также получила преимущественно высокие оценки от геймеров и критиков.

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