Киркленд, США, , 15:14 — REGNUM Microsoft объявила, что релиз Halo Infinite стал самым масштабным среди всех игр этой франшизы. Об этом 26 января пишет издание Eurogamer.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Суммарно в Halo Infinite сыграло более 20 млн человек. Во многом на такой результат повлияла доступность игры — многопользовательский режим распространяется бесплатно, а сюжетную кампанию можно запустить через сервис Game Pass.

Добавим, что Halo Infinite также получила преимущественно высокие оценки от геймеров и критиков.

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