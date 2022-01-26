В Halo Infinite поиграло более 20 миллионов человек — это рекорд серии
Киркленд, США, 26 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Microsoft объявила, что релиз Halo Infinite стал самым масштабным среди всех игр этой франшизы. Об этом 26 января пишет издание Eurogamer.
Скриншот из игры Halo Infinite
Halo Infinite
Суммарно в Halo Infinite сыграло более 20 млн человек. Во многом на такой результат повлияла доступность игры — многопользовательский режим распространяется бесплатно, а сюжетную кампанию можно запустить через сервис Game Pass.
Добавим, что Halo Infinite также получила преимущественно высокие оценки от геймеров и критиков.