Киркленд, США, 26 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Microsoft объявила, что релиз Halo Infinite стал самым масштабным среди всех игр этой франшизы. Об этом 26 января пишет издание Eurogamer.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

Суммарно в Halo Infinite сыграло более 20 млн человек. Во многом на такой результат повлияла доступность игры — многопользовательский режим распространяется бесплатно, а сюжетную кампанию можно запустить через сервис Game Pass.

Добавим, что Halo Infinite также получила преимущественно высокие оценки от геймеров и критиков.