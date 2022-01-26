Москва, , 15:13 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о снятии ограничений в обороте земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исключаются из числа ограниченных в обороте земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Эти участки можно будет продавать, закладывать и так далее — они вовлекаются в хозяйственный оборот, отметили в Госдуме.

Отмечается, что сейчас целые населенные пункты расположены во втором поясе зон санитарной охраны источников.

Тема актуальна для Москвы, Московской области, Смоленской области.

В границах второго пояса находится 1,4 млн земельных участков, отметил замглавы Роскадастра Алексей Бутовецкий.

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