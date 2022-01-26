Уфа, 26 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Около пяти млн рублей планируют направить на компенсационные выплаты дольщикам ООО «Стройпрофиль» в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Долгострой Главстройкомплекса

Сообщается, что наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о восстановление прав дольщиков, которые ранее купили квартиры у застройщика ООО «Стройпрофиль», строившего многоквартирный дом в селе Субханкулово Туймазинского района.

«На сегодняшний день уже идет прием заявлений от граждан для получения компенсаций. На эти цели будет направлено порядка 5 млн рублей, из них — более полумиллиона софинансирует республика. Когда полностью произведут все выплаты, а их ожидают пять обманутых дольщиков, объект будет исключен из Единого реестра проблемных объектов, и права граждан будут восстановлены», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова.

Возведение 30-квартирного дома в с. Субханкулово Туймазинского района стартовало в 2015 году. Осенью 2017 года Арбитражный суда Башкирии признал ООО «Стройпрофиль» несостоятельным. Тогда строительная готовность объекта была оценена в 60%. Сообщается, что федеральный фонд принял решение о завершении строительства 43 проблемных домов в Башкирии, по 31 дому было определено предоставить компенсационные выплаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сроки сдачи пяти долгостроев намерены передвинуть с 2023 года на 2022 год в Башкирии.