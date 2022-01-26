Рим, 26 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Третий тур выборов президента Италии в среду, 26 января, закончится безрезультатно, как и первые два, передают национальные СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Сразу несколько партий, в том числе правоконсервативные «Лига» и «Вперед, Италия», а также леволибералы и популисты приняли решения вновь класть в урны чистые листы, поскольку межфракционные договоренности еще не достигнуты.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый и второй туры закончились безрезультатно. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа и некоторых других политиков.