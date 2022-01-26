Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В результате ДТП маршрутного автобуса и фуры с прицепом на Московском шоссе в Санкт-Петербурге пострадало 14 человек, уточнили 26 января в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Пресс-служба прокуратуры СПб ДТП с маршруткой в Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло около 11:00 мск на перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары. Маршрутный автобус «ПАЗ» К-202 с пассажирами внутри столкнулся с фурой с прицепом. После столкновения маршрутка съехала в кювет.

На место происшествия в экстренном порядке было направлено десять бригад Станции скорой медицинской помощи №4 города Пушкин и Городской станции скорой медицинской помощи.

«Автомобилями скорой помощи в стационары доставлены: семь человек — в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, еще семь человек — в Городскую больницу №26. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, 13 человек получили травмы средней степени тяжести», — уточнили в комздраве.

По предварительным данным, тяжело пострадал водитель большегруза, которого спасатели деблокировали, у него подозрение на перелом позвоночника.