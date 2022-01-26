Цхинвал, , 15:12 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 398 тестов на коронавирус, из которых 146 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 26 января сообщила агентству «Рес».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1022 жителя республики, — сказала чиновница. — 38 человек сняты с учета медиков».

За время пандемии в республике выявили 11 422 носителя SARS-CoV-2, из них 10 400 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 199 случаев смерти пациентов с COVID-19, сутки данных о таких случаях за последнее время нет.

За прошедшие сутки в Южной Осетии за сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 220. Данных о смерти пациентов с COVID-19 не было. Выздоровевшими признали 40 человек.