Рим, , 15:11 — REGNUM В третьем туре президентских выборов в Италии правоконсервативная партия «Братья Италии» проголосует за Гвидо Кросетто, заявила в среду, 26 января, лидер партия Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

Кросетто ранее занимал посты координатора партии, депутата национального парламента, заместителя министра обороны в правительстве Сильвио Берлускони.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый и второй туры закончились безрезультатно. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа и некоторых других политиков.