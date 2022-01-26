Москва, , 15:10 — REGNUM Сейчас в России регистрируемая безработица в разы меньше той, что считает Росстат по методологии Международной организации труда (МОТ). Многие люди, не имеющие работы, просто не видят смысла идти на биржу труда ради копеечных пособий, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Урал-финанс-аудит», эксперт в области финансово-экономической, бухгалтерской и налоговой экспертизе Елена Тимофеева.

Безработный News.at

«Профсоюзы давно настаивают на повышении пособия уровня прожиточного минимума. Иначе какой в нем смысл? В мегаполисах иногда проезд до службы занятости обходится дороже, чем пособие выдают. А ездить и документы сдавать постоянно нужно.

С одной стороны, нельзя не согласиться с Мироновым. Прожить на 1 500 рублей в месяц невозможно. Но с другой стороны, если повысить минимальное пособие по безработице до 12 тыс. 130 рублей, то безработные перестанут искать работу. Смысл трудиться, если можно получать минимум, е выходя из дома?

Как бы там ни было, многие, очень многие люди зарабатывают немногим больше 13 тыс. рублей. Поэтому пособие по безработице нужно повышать, но не до уровня минимальной зарплаты (МРОТ).

К тому же стоит упростить процедуру назначения пособия по безработице. Сейчас она слишком сложная, и многие люди из-за этого даже не пытаются получить помощь от государства в поиске работы.

Пособие по безработице — это один из государственных инструментов социальной политики. Его задача — поддержать покупательную способность нетрудоустроенных граждан и помочь им найти работу, соответствующую их профессиональному уровню.

Размер пособий и продолжительность их выплат должны быть оптимальными, чтобы, с одной стороны, стимулировать людей активно искать работу, с другой — не вынуждать их соглашаться на первое попавшееся предложение.

Пособия по безработице, их размер и срок выплат оказывают существенное влияние на рынок труда. Ограниченный размер пособий и сокращенный срок их выплат приводят к тому, что соискатель устраивается на работу с более низким окладом, чем у него был раньше, и это ведет к усилению неравенства заработков населения.

Что касается российской системы поддержки безработных, то считаю что, она нуждается в реформировании. В частности, следовало бы увеличить размер пособий и ввести критерии их получателей, которые бы зависели от профессионального стажа, успешного прохождения переобучения и активности человека в поиске новой работы.

Политика по увеличению размера пособий по безработице конечно нежелательна, так как у человека будет меньше стимула трудоустраиваться на работу, потому что государство ему и так платит пособие и чем оно будет больше, тем меньше человеку захочется искать работу.

Пособие не должно быть соразмерным с заработной платой. Ведь, если безработный будет получать пособие равное зарплате человека, который работает, при этом ничего не делая и ему будет хватать, чтобы удовлетворить свои потребности, то напрашивается вопрос: «Зачем же искать работу мне, итак, на всё хватает?»

Безработица также негативно влияет и на экономику страны в целом. Она снижает ВВП на национальном уровне. Из-за того, что безработица, уменьшает объемы ВВП, снижаются налоги, которые поступают государству. Безработица, увеличивает расходы государства по мере своего роста.

Думаю, что это политика, будет полезна скорее всё с точностью наоборот, она может породить ещё большую безработицу в нашей стране и приведёт к спаду в экономике.

В заключение хочется увидеть в деятельности служб занятости и работы законодательных органов — это эффективную систему социальной защиты безработных, то есть тем людям, которым действительно нужна помощь, и которые оказались на данный момент в сложной жизненной ситуации.

А также хочется увидеть повышение и эффективности трудоустройства безработных граждан и сокращение периодов вынужденной безработицы, создание равных возможностей занятости для разных слоёв населения, быстрая помощь безработному в поиске работы.

Заботы государства о достижении в стране полной и эффективной занятости как важной социальной гарантии для экономически активного населения является важнейшим аспектом государственного регулирования рынка труда.

Необходимо дорабатывать порядок его предоставления, например, в вопросе о периоде получения, который на текущий момент является чрезвычайно непродолжительным.

В любом случае эта система нуждается в доработке с целью увеличения охвата социально незащищенных категорий населения.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что такая инициатива как увеличение размера пособия направлена преимущественно на борьбу с бедностью, ее влияние непосредственно на занятость менее значительно.

Она не уменьшает ее показатели, как можно было бы ожидать, но и не стимулирует граждан к поиску работы, как пособие. Однако ее роль для снижения социальной напряженности и поддержания населения в сложной жизненной ситуации более существенна. Хотя такой результат объясняется, в том числе ее более высоким размером», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, существенно увеличить размер пособия по безработице предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Читайте также: В Госдуме предложили повысить размер пособия по безработице