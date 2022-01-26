Токио, , 15:08 — REGNUM Амбициозный фанатский ремастер игры Resident Evil 4 выйдет 2 февраля 2022 года. Об этом 26 января пишет портал PCGamesN.

Resident Evil 4

Авторы проекта также представили новый трейлер своего ремастера. В нём показаны различные графические улучшения оригинальной игры.

Отмечается, что создатели модификации потратили на свою разработку более 12 тыс. часов реального времени в течение семи лет.

Напомним, что оригинальная Resident Evil 4 вышла в 2005 году. Она была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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