Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Представители YouTube рассказали о планах развития видеохостинга в 2022 году. Об этом 26 января пишет «Хабр».

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Генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что в видеохостинге планируют добавить новые возможности для заработка авторам роликов. На данный момент существует десять способов монетизировать контент — компания планирует расширить это количество и смотрит в сторону NFT-технологий. Пока неизвестно, как будет реализована интеграция невзаимозаменяемых токенов.

В 2022 году в YouTube появится возможность покупать товары из видео, не покидая при этом платформу. Компания также планирует работать над улучшением стриминга видеороликов с мобильных устройств на телевизоры, а также улучшать прямые трансляции.

Добавим, что Сьюзен Воджицки также высказалась относительно отказа от счётчика дизлайков, назвав это решение «спорным». Однако YouTube не станет его возвращать, так как авторы контента должны «выражать своё мнение, не опасаясь преследований».

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