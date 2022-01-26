Стокгольм, , 15:20 — REGNUM Провал нескольких важных правительственных законопроектов и неминуемый риск потерять свою актуальность в качестве самой малочисленной партии Риксдага. Пожалуй, таковы итоги стратегического решения, а скорее ошибки, «Зеленых» выйти из состава правительства Швеции в прошлом году. Об этом в своей авторской статье написала политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Решение выйти из правительства было принято быстро и в состоянии аффекта. Управление госбюджетом, принятие которого было обусловлено влиянием «Шведских демократов», было для «Зеленых» невозможным. По сути, представители партии обосновывали это снижением налога на бензин…», — написала журналистка.

«Затем, в конце ноября, было сказано, что «Зеленые» ожидают от правительства представления согласованных с ними законопроектов. То, что этого не будет, вероятно, мало кого удивит за пределами партии. Дело в том, что правительство имеет слабую поддержку в риксдаге и неохотно вносит предложения, о которых заранее известно, что они не пройдут. Исключения, конечно, будут сделаны, когда дело дойдет до вопросов, важных для «Социал-демократов» перед выборами, но борьба за ключевые вопросы «Зеленых» не входит в повестку дня социал-демократов. Тем более, что после выхода партии из правительства поддержка «Социал-демократов» значительно возросла», — написала журналистка.

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