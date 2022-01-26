Саратов, , 15:25 — REGNUM В Саратове планируют распределить системы организации благоустройства города. В областном центре появятся несколько новых предприятий, которые будут прикреплены в каждом районе города и займутся вопросами содержания территорий. Губернатор региона Валерий Радаев обсудил 26 января предстоящие изменения с главой Саратова Михаилом Исаевым.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев Saratov.gov.ru

Со словам мэра, благоустройство города в настоящее время проводится централизовано одним структурным подразделением.

«Мы изучили модели организации этого процесса в крупных городах… Сегодня выйдет постановление о создании новых предприятий, которые будут прикреплены в каждом районе, и глава района будет иметь необходимый ресурс. На наш взгляд, система децентрализации таких полномочий особенно актуальна, с учетом того, что город становится больше», — отметил Михаил Исаев.

Губернатор поддержал это решение и подчеркнул, что опыт работы по благоустройству тротуаров в прошлом году показал повышение эффективности при наличии полномочий и ресурсов у глав районов.

«Переходных периодов быть не должно, с сегодняшнего дня необходимо приступать к работе», — добавил Радаев.

ИА REGNUM напоминает, площадь Саратова с 1 января 2022 года увеличилась в пять раз. Присоединенный к городу Саратовский район укрупнил областной центр до 2,1 тыс. квадратных километров.

Читайте также: Саратов с 2022 года станет вторым крупнейшим городом страны

Читайте также: В Саратове устраняют аварию на канализационном коллекторе