Стокгольм, , 15:08 — REGNUM В прошлом году «Зеленые» вышли из состава правительства Швеции, и с тех пор «Социал-демократы» возглавляют однопартийное правительство. В свою очередь лидер партии «Зеленых» Пер Болунд считает, что его бывшие партнеры по коалиции «предали» идеи зеленого перехода. Об этом 25 января сообщил телеканал SVT.

Пер Болунд Mp.se

«Я невероятно разочарован тем, что Социал-демократы решили не выступать с важными экологическими законопроектами, которые уже готовы и были бы необходимы для ускорения зеленого перехода и снижения нашего воздействия на климат. На мой взгляд, это предательство», — заявил в интервью SVT Болунд.

У «Зеленых» уже подготовлен список законопроектов, которые, по мнению партии, правительство должно представить в риксдаг этой весной. К ним относятся поэтапный отказ от ископаемых видов топлива в транспортном секторе, исследование климатических прав и всеобъемлющая политика в отношении морской среды.