Стокгольм, 26 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Швеции необходимо пресекать чрезмерно агрессивную рекламу азартных игр. Об этом заявил министр социального обеспечения Ардалан Шекараби на пресс-конференции 26 января, передает телеканал SVT.

В казино

«Игровая зависимость является проблемой общественного здравоохранения. Около 340 000 шведов в той или иной степени имеют проблемы с азартными играми. Речь идет о рынке, где многие потребители очень уязвимы», — подчеркнул Шекараби.

Шекараби отмечает, что в последние годы объемы рекламы онлайн-казино в шведском сегменте интернета уменьшились. Теперь власти намерены предусмотреть ограничение «агрессивной рекламы азартных игр».

К мерам относятся ужесточение требований маркетинга и расширенный запрет на рекламу нелицензионных игр, то есть игр, не имеющих разрешения в Швеции и на которые не распространяется действие закона «О защите прав потребителей».