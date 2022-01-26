Москва, , 15:03 — REGNUM Соединенные Штаты выдали российскому космонавту Николаю Чубу въездную визу, сообщила 26 января пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Виза Spasemstranu.com

"Николай получил паспорт с американской визой», — сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Отмечается, что Чуба отправляется в Космический центр им. Джонсона для участия в тренировочной сессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запросил разъяснения главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с отказом в визе российскому космонавту.

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