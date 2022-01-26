Токио, 26 января 2022, 15:02 — REGNUM Японская компания Capcom снова отчиталась о рекордных продажах видеоигр. Об этом 26 января пишет портал VGC.
За прошедшие девять месяцев (концом периода считается 31 декабря 2021 года) чистая выручка Capcom выросла на 35,9%, а операционная прибыль — на 43,9%.
Помимо этого, представители компании рассказали о продажах отдельных видеоигр. Так, продажи Resident Evil Village перешагнули отметку в 5,7 млн копий, а продажи Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 1,4 млн копий.
Напомним, что Capcom — это компания-разработчик и издатель видеоигр, наиболее известная по франшизам Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry и Street Fighter.
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