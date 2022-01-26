Токио, , 15:02 — REGNUM Японская компания Capcom снова отчиталась о рекордных продажах видеоигр. Об этом 26 января пишет портал VGC.

Resident Evil Village Скриншот из игры Resident Evil Village

За прошедшие девять месяцев (концом периода считается 31 декабря 2021 года) чистая выручка Capcom выросла на 35,9%, а операционная прибыль — на 43,9%.

Помимо этого, представители компании рассказали о продажах отдельных видеоигр. Так, продажи Resident Evil Village перешагнули отметку в 5,7 млн копий, а продажи Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 1,4 млн копий.

Напомним, что Capcom — это компания-разработчик и издатель видеоигр, наиболее известная по франшизам Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry и Street Fighter.

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