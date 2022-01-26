Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM Ростовский пожарный спас кота, забравшегося на дерево в парке Революции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 26 января.

Кот ACWG

К спасателю с просьбой о помощи обратились зоозащитники. Кот забрался на дерево, убегая от стаи собак. Животному угрожали вороны, пытавшиеся его клюнуть.⁣⁣ Сотрудники парка спасти кота не смогли.

«По выдвижной трёхколенный лестнице спасатели поднялись наверх, но достать кота не получилось. Высоты лестницы оказалось недостаточно. ⁣⁣…С помощью бензопилы сотрудники МЧС спилили ветку, и животное в считанные секунды оказалось внизу на растянутом заранее одеяле. ⁣⁣…Животное было напугано, усы обледенели», — уточнили в ведомстве.

Животного передали зоозащитникам.