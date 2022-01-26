Ростовский пожарный спас замерзающего на дереве кота
Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Ростовский пожарный спас кота, забравшегося на дерево в парке Революции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 26 января.
К спасателю с просьбой о помощи обратились зоозащитники. Кот забрался на дерево, убегая от стаи собак. Животному угрожали вороны, пытавшиеся его клюнуть. Сотрудники парка спасти кота не смогли.
«По выдвижной трёхколенный лестнице спасатели поднялись наверх, но достать кота не получилось. Высоты лестницы оказалось недостаточно. …С помощью бензопилы сотрудники МЧС спилили ветку, и животное в считанные секунды оказалось внизу на растянутом заранее одеяле. …Животное было напугано, усы обледенели», — уточнили в ведомстве.
Животного передали зоозащитникам.