Москва, , 15:01 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров пообещал сделать открытым содержание реакции США на предложения России по безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Сергей Лавров Mid.ru

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"Ответ на наши гарантии ожидаем на этой неделе, есть основания полагать, что на этот раз нас не подведут и слово свое сдержат», — сказал Лавров.

Он также обратил внимание на нежелание американской стороны делать публичным ответ на предложения России США и НАТО.

«Американцы уже сейчас говорят не надо ответ никому показывать. Я думаю, если у них будет такое отношение ко всему происходящему, неверное, мы не можем публиковать документ. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы — конечно же заслуживают того, чтобы общественность в России, да и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, мы это сможем сделать», — заявил Лавров в Госдуме.