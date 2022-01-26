Москва, , 15:01 — REGNUM Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии в Новой Москве. Об этом 26 января сообщает пресс-служба управления ГИБДД по столице.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась на трассе А-107 в районе поселения Щаповское. Столкнулись пять грузовых автомобилей.

«В результате происшествия один человек погиб и один пострадал», — рассказали в ГИБДД.

Автоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. На месте работают оперативные службы, движение перерыто в оба направления.