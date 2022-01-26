* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Документы, полученные Afghanistan International, позволяют предположить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали необычный метод, чтобы захватить посольство Афганистана в Куала-Лумпуре и выдвинули свою кандидатуру на пост главы афганского дипломатического ведомства.

Eric Teoh Флаг Малайзии

Абдулхай Канит, прибывший в Малайзию по студенческой визе, имеет одновременно два паспорта (дипломатический и общегражданский) и хочет принять посольство от действующего посла. Малайзия, как и весь остальной мир, еще не признала правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В официальном письме, датированном 23 декабря 2021 года, Амир Хан Моттаки, исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уволил второго секретаря посольства Файзу Джаме и назначил на его место человека по имени Абдулхай Канит.

Источники в посольстве Афганистана в Куала-Лумпуре подтвердили Afghanistan International, что Мухиб-ур-Рахман Спингар, посол Ашрафа Гани в Малайзии, передал посольство Абдулхаю Каниту. Согласно этим источникам, когда сотрудники посольства выразили протест против решения Спингара, он пригрозил их всех уволить.

Абдулхай Канит имеет два паспорта, срок действия каждого из которых истекает через четыре-пять лет. Общегражданский паспорт Абдулхая Канита был выдан в январе 2021 года в посольстве Афганистана в Канберре (Австралия) и действителен до 2026 года. В паспорте указано, что Канит является студентом, и он получил в этот паспорт студенческую визу Малайзии 26 марта 2021 года.

Второй паспорт, дипломатический, выдан 22 января 2022 года в Кабуле управлением протокола министерства иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В паспорте, выданном через месяц после того, как письмо было подписано Амир Ханом Моттаки, указано, что Канит является вторым секретарем посольства Афганистана в Малайзии.

Источники в посольстве Афганистана подтверждают, что Абдулхай Канит прибыл по студенческой визе и в настоящее время считается студентом. Назначение студента вторым секретарем и главой миссии противоречит дипломатической практике, а МИД Малайзии не поставлен в известность об этом.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли аналогичные попытки в Пакистане, Иране и Китае. Но иранское правительство недавно объявило, что посольство Афганистана будет передано талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только в том случае, если движение сформирует инклюзивное правительство.