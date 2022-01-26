Стокгольм, , 15:15 — REGNUM 26 января на шведском телеканале SVT появился новостной репортаж, в котором репортеры пообщались с солдатами вооруженных сил Украины. В комментарии под роликом журналисты написали, что украинские военнослужащие хорошо подготовлены к возможной «агрессии» со стороны России.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Для Украины это не будет катастрофой. Я уверена просто в этом. Разумеется, будут большие потери. Но я не думаю, что Россия будет успешной в этой войне», — рассказала Юлия Пойевская, которая работает военным медиком.

«Мы вообще считаем, что Россия не в состоянии вести длительную войну. Их экономика не выдержит этого. Наша задача — сделать так, чтобы их ресурсы, которые тратятся на поддержание завоеванных территорий, были высокими, выше, чем они могут себе позволить», — сказал украинский военнослужащий Николай Левченко.

«Что там думает Россия, нас вообще не интересует. Вот если еще год назад я бы вам такого не сказал, то сейчас говорю: мы их остановим, сдержим…», — отметил в свою очередь офицер резерва вооруженных сил Украины Михайло Соколов.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».

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