Уфа, 26 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Здание Башкирского государственного театра кукол закрыли на реконструкцию. Об этом 26 января сообщает пресс-служба театра.

Марина Каширская ИА REGNUM Витрина театра кукол

Сообщается, что спектакли театра кукол будут проходить в малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета на ул. Ленина 5/1, а также на сцене Уфимской детской филармонии на проспекте Октября, 33.

Отмечается, что в настоящее время открыта онлайн-продажа билетов. Об открытии билетной кассы театра кукол будет оповещено позже.