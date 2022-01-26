Минск, , 15:04 — REGNUM Совместный центр для мониторинга таможенных операций на территории Союзного государства создаётся Россией и Белоруссией, сообщил 26 января председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский.

Он отметил, что совместный центр будет следить за таможенными операциями на всей союзной территории. Среди направлений работы будет и анализ рисков, и мониторинг в сфере таможенного контроля и правоохранительной деятельности.

«В планах — создание с 1 июля совместного российско-белорусского центра», — приводит слова Орловского БелТА.

Пока нет аналогов такого центра по другим направлениям сотрудничества с Россией, в дальнейшем возможно распространение этого опыта на другие сферы, добавил он.

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