Москва, , 14:56 — REGNUM Если смотреть на поведение валют развивающихся стран против доллара США, то видно, что с начала 2022 года рубль показывает одну из самых слабых динамик. Это результат выросших геополитических рисков, сложившихся вокруг отношений Россия-США-НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин.

«Из-за этого биржевой курс российской валюты сейчас ушел ощутимо выше фундаментально обоснованных уровней.

И пока геополитическая ситуация существенно не изменится, скорее всего, слабость курса рубля сохранится, даже несмотря на то, что котировки нефти марки Brent сейчас находятся чуть ниже отметки $90. (максимумы с осени 2014 года).

Против рубля до конца зимы также будет играть сезонный фактор: за последние годы курс рубля обычно имеет тенденцию к ослаблению в январе-феврале. Весной обычно идет его укрепление.

Но пока нет позитивных новостей от политиков и военных, не стоит ожидать, что российская валюта ощутимо укрепится. НАТО отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе, параллельно с США.

74 рубля за доллар — это минимум, на что пока можно рассчитывать на ближайший месяц. Диапазон 80−82 рубля за доллар — это максимум по курсу, который был в период острого кризиса из-за коронавируса в 2020 году.

Достижение этих рубежей возможно уже в ближайшие недели, если новости с восточных рубежей России будут оставаться тревожными. А верхняя планка будет зависеть от геополитических решений, вплоть до максимума 2016 года — 86 рублей за доллар.

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение РФ на Украину приведет к огромным глобальным последствиям.

Но интересно, что даже на этом фоне российские банки не отмечают роста спроса на валюту среди своих клиентов на фоне падения курса рубля», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что ЦБ РФ следует больше внимания уделять сохранению стабильного курсу рубля.

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