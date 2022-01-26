Ульяновск, , 14:55 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ульяновской области проведены структурные изменения, в том числе сокращения. Об этом сообщает региональное ведомство.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что упразднена ставка первого заместителя минздрава и на четыре единицы сокращено количество государственных гражданских служащих — до 68,5 ставки.

Что касается структурных изменений, то появилась должность заместителя министра — директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

«Мы усилили блок лекарственного обеспечения, ведомственного контроля над учреждениями здравоохранения, линию работы с обращениями граждан, направление кадровой политики» — приводится комментарий министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в должности министра экономического развития и промышленности утверждён Николай Зонтов, главой агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов назначен Егор Иванов.