Афины , 26 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Ошибки и проблемы с координацией во время обрушившейся на Грецию снежной бури — очевидны. Властям не удалось достичь желаемого уровня координации, чтобы адекватно бороться с подобными явлениями, заявил представитель правительства Янис Эконому в интервью телеканалу ANT1 26 января.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

Эконому также повторил, что он чувствует необходимость еще раз принести «искренние извинения» всем тем, кто пострадал в результате непогоды.

Пресс-секретарь заверил, что «с хладнокровием и честностью ответственность будет возложена в нужное время», но отметил, что «сейчас главное — завершить процесс восстановления [после ущерба]».

Он подчеркнул, что правительство даст оценку возникшим проблемам, повторив при этом, что серьезность явления была больше, чем первоначально прогнозировалось, и что буря пришла раньше, чем ожидалось.