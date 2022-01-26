Стокгольм, , 15:03 — REGNUM 26 января на связь со стокгольмской студией SVT вышел российский корреспондент шведского телеканала Берт Сундстрём, который прокомментировал напряженную ситуацию на русско-украинкой границе, а также стягивание войск с обеих сторон. По его словам, своими действиями Россия показала, что теперь мир пристально следит за российскими заявлениями и действиями, что может уже быть неким успехом.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Теперь весь мир должен прислушаться к тому, что говорят президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Это само по себе является успехом для страны», — сказал Сундстрём.

«Насколько хорошо украинская армия будет обороняться в случае вторжения России?» — спросила ведущая.

«Это же зависит от того, какие ресурсы готова выделить Россия. Обычная военная доктрина заключается в том, что если вы хотите достичь какую-то цель и у вас есть такие ресурсы, то вы их выделяет ради достижения этой цели, то есть в конечном итоге — подавить сопротивление Украины. Но украинские военные говорят, что они хорошо подготовились, и уверены в том, что они могут дать отпор русским солдатам и даже одержать над ними победу, если они перейдут границу», — ответил Сундстрём.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».