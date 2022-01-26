Сингапур, 26 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам оборонной политики Ким Ман Ги, находящийся с визитом в Сингапуре, встретился 26 января с сингапурским коллегой Тео Энг Дихом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе двустороннего диалога по оборонной стратегии участники встречи договорились расширить обмены персоналом и обмены на высоком уровне, а также сотрудничество в сфере кибербезопасности, безопасности на море, а также сфере оборонных технологий и борьбе с терроризмом.

Кроме того, стороны договорились пересмотреть меморандум о взаимопонимании в сфере обороны, подписанный в 2009 году.

24−25 января Ким Ман Ги также принял участие в «Фуллертон форум», где выступил с докладом и провел встречи с высокопоставленными представителями США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и Вьетнама.