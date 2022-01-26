Рыбинск, Ярославская область, , 15:05 — REGNUM Глава Ярославской области Михаил Евраев 26 января посетил Рыбинск, где встретился с исполняющим обязанности главы администрации города Алексеем Рябченковым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Михаил Евраев на встрече в Рыбинске Rybinsk.ru

В первую очередь Михаил Евраев заверил, что второй по величине город региона может рассчитывать на поддержку областного правительства.

«В Рыбинске решено немало вопросов. Город развивается. Большая заслуга в этом Дениса Валерьевича. Сейчас важно, чтобы в городе сохранялась стабильная ситуация, чтобы все системы жизнеобеспечения работали бесперебойно», — сказал Михаил Евраев.

В свою очередь Алексей Рябченков рассказал главе региона о проблеме состояния коммунальных сетей в городе.

«Изношенность коммуникаций приводит к тому, что в неделю производится до 50 раскопок тепловых труб для устранения аварий. Необходимо увеличить объемы инвестиционной программы компании для обновления сетей. Требуется поддержка региона в решении этого вопроса с головной организацией — ТГК-2», — рассказал исполняющий обязанности главы Рыбинска.

Алексей Рябченков на встрече с Михаилом Евраевым Rybinsk.ru

Михаил Евраев пообещал оказать содействие в увеличении инвестиций для замены коммуникаций. Помимо этого на встрече обсуждали завершение ремонта, который не смог выполнить подрядчик — компания «Яравтодор», и капитальный ремонт Волжского моста.