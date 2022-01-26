Врио губернатора Ярославской области пообещал поддержать Рыбинск
Рыбинск, Ярославская область, 26 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Глава Ярославской области Михаил Евраев 26 января посетил Рыбинск, где встретился с исполняющим обязанности главы администрации города Алексеем Рябченковым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
В первую очередь Михаил Евраев заверил, что второй по величине город региона может рассчитывать на поддержку областного правительства.
В свою очередь Алексей Рябченков рассказал главе региона о проблеме состояния коммунальных сетей в городе.
Михаил Евраев пообещал оказать содействие в увеличении инвестиций для замены коммуникаций. Помимо этого на встрече обсуждали завершение ремонта, который не смог выполнить подрядчик — компания «Яравтодор», и капитальный ремонт Волжского моста.