Гластонбери, Великобритания, , 14:53 — REGNUM Британский ежегодный музыкальный фестиваль «Гластонбери» объявил конкурс новых талантов, который дает молодым артистам из Великобритании и Ирландии любого музыкального жанра возможность побороться за место на одной из главных сцен фестиваля этого года. Об этом 25 января рассказали организаторы фестиваля на своем официальном сайте.

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Победители конкурса также получат приз в размере 5000 фунтов стерлингов от Фонда PRS, который поможет им поднять написание песен и исполнение на новый уровень. Занявшие второе место также получат приз Фонда PRS в размере 2500 фунтов стерлингов.

Артисты любого музыкального жанра могут принять участие в конкурсе, который продлится всего одну неделю — с 31 января по 7 февраля. «Конкурс помог нам найти много удивительной музыки за минувшие годы, так что я буду очень рад прослушать множество заявок и в этом году», — говорит соорганизатор «Гластонбери» Эмили Ивис.

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