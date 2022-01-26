, 14:53 — REGNUM Приднестровье могло стать передовым примером ответственных и наступательных действий России на пространстве бывшего СССР, но вместо этого стало примером нашего отступления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 января, комментируя высказывания президента Приднестровья Вадима Красносельского.

Как сообщалось ранее, Красносельский заявил, что в 1992 году российские военные остановили развязанный Кишиневом вооруженный конфликт в Приднестровье и тем самым спасли Молдавию от кровопролития.

« Действительно, в 1992 году, остановив развязанную Кишиневом войну, Россия спасла Молдавию от кровавого конфликта. Россия помогла приднестровцам организовать жизнь этого региона на самостоятельных основаниях, защитила их право на самоопределение. К сожалению, однако, наша страна, начав полагающуюся ей работу в качестве миротворца, не выполнила вторую её часть: не признала самоопределившуюся Приднестровскую Молдавскую Республику, позволила Кишинёву при помощи Европейского союза и НАТО восстановить своё влияние в Приднестровье.

В результате из передового примера, примера ответственных и в то же время наступательных действий России на пространстве бывшего СССР Приднестровье стало примером нашего отступления. Это видно по общественным настроениям там. Это видно по вновь возросшей агрессивности Кишинёва в отношении Тирасполя, по постановке им вопросов безопасности в более широком европейском контексте, по тому, наконец, что Кишинёв постоянно в ущерб России смеет создавать проблемы вокруг выгодного для него газового контракта.