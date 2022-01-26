26 января 2022, 14:53 — REGNUM Приднестровье могло стать передовым примером ответственных и наступательных действий России на пространстве бывшего СССР, но вместо этого стало примером нашего отступления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 января, комментируя высказывания президента Приднестровья Вадима Красносельского.
Как сообщалось ранее, Красносельский заявил, что
в
1992 году
российские военные остановили
развязанный Кишиневом вооруженный конфликт в Приднестровье и тем самым
спасли Молдавию от кровопролития.
«Действительно, в 1992 году, остановив развязанную Кишиневом войну, Россия спасла Молдавию от кровавого конфликта. Россия помогла приднестровцам организовать жизнь этого региона на самостоятельных основаниях, защитила их право на самоопределение. К сожалению, однако, наша страна, начав полагающуюся ей работу в качестве миротворца, не выполнила вторую её часть: не признала самоопределившуюся Приднестровскую Молдавскую Республику, позволила Кишинёву при помощи Европейского союза и НАТО восстановить своё влияние в Приднестровье.
В результате из передового примера, примера ответственных и в то же время наступательных действий России на пространстве бывшего СССР Приднестровье стало примером нашего отступления. Это видно по общественным настроениям там. Это видно по вновь возросшей агрессивности Кишинёва в отношении Тирасполя, по постановке им вопросов безопасности в более широком европейском контексте, по тому, наконец, что Кишинёв постоянно в ущерб России смеет создавать проблемы вокруг выгодного для него газового контракта.
В похожий пример сегодня превращаются освободившиеся при нашей поддержке от враждебной им власти украинских нацистов Донецк и Луганск, создавшие свои народные республики. Очень и очень жаль, что к 2014 году отрицательный опыт политики в отношении Приднестровья не только не был усвоен, но, наоборот, послужил основой для половинчатого подхода к конфликту в Донбассе, к судьбе его жителей — подходу, который всегда ведёт только к поражению«, — отметил Михаил Демурин.