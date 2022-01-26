Новосибирск, , 14:53 — REGNUM Федеральное правительство одобрило переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. По словам директора новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрея Колмакова, для города это означает увеличение объёмов перекладки и ремонта тепловых сетей.

Обслуживание труб теплоснабжения Mil.ru

«В ближайшее время представим горожанам подробную программу работ на 2022 год и на 10-летнюю перспективу, — отметил Колмаков. — Предварительно скажу, вложения, как и планировалось, за 10 лет составят не менее 20,5 млрд рублей без НДС. В общем инвестиционном плане компании — реконструкция 105 км теплосетей».

В текущем году программу обновления тепловых сетей обещают увеличить на 336% — с 2,75 км в 2021 году — до 12 км.