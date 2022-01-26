Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге медицинские работники нуждаются в помощи местных автоволонтёров. Об этом сообщили 26 января в пресс-службе правительства Петербурга.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас очень нужна помощь автоволонтеров, чтобы участковые врачи могли быстрее добраться на вызовы к пациентам, а заболевшие — скорее получать медицинскую помощь», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Необходимость возвращения акции «Подвези врача» появилась на фоне ухудшения эпидемической обстановки в городе и из-за приостановки проведения плановых медицинских приёмов, осмотров и диспансеризации. Медицинские учреждения Петербурга принимают только пациентов с легкой формой ОРВИ и симптомами COVID-19. В связи с этим приём по другим обращениям осуществляется на дому. В Смольном отметили, что нагрузка на медиков резко возросла, как и количество вызовов врачей на дом.

Отметим, к акции «Подвези врача» с начала её запуска в Петербурге присоединились 200 водителей. Благодаря волонтёрам медицинскую помощь получили 8286 пациентов.

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