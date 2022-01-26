Кабул, 26 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Азиатский банк развития утвердил грант в размере 405 миллионов долларов для поддержки «продовольственной безопасности и предоставления основных медицинских и образовательных услуг» народу Афганистана.

Adb.org Штаб-квартира Азиатского банка развития

Эта прямая финансовая помощь была предоставлена четырём учреждениям Организации Объединенных Наций в Афганистане для оказания неотложной гуманитарной помощи перед лицом беспрецедентного кризиса. Об этом сообщает газета «8 Собх».

По оценкам ООН, 22,8 миллиона человек в Афганистане находятся под угрозой «острой нехватки продовольствия».

Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН получат 135 и 65 миллионов долларов соответственно.

Бюджет предоставит продовольствие в чрезвычайных ситуациях для более чем 80 000 человек, некоторое количество удобрений и сельскохозяйственную технику для около 390 000 домохозяйств, а около 168 000 человек будут охвачены программами «Продовольствие за работу» и «Деньги за работу».

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получит 200 миллионов долларов на первичную медико-санитарную помощь и основные больничные услуги с целевым населением около 5,3 миллиона человек.

Помощь финансируется Азиатским фондом развития, который оказывает финансовую помощь беднейшим и наиболее уязвимым странам-членам Азиатского банка развития.