Иерусалим, , 15:23 — REGNUM В Израиле проживают 165 800 граждан, выживших в Холокосте. Об этом сообщило министерство социального равенства 26 января в преддверии Дня памяти жертв Холокоста.

Холокост

Средний возраст этих людей — 85 лет, а 950 человек уже отметили свое столетие. 64% из них — репатрианты из Европы, прежде всего, из стран бывшего СССР, а также из Румынии, Польши, Венгрии, Болгарии и Германии.

Остальные 36% выживших во время Холокоста и сопутствовавших ему антисемитских акциях — выходцы из Азии и Северной Африки, большей частью из Марокко, Алжира, Ирака, Туниса и Ливии.

В 2021 году умерли 15 324 переживших Холокост.