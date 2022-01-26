Москва, 26 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Предложение Сергея Миронова об увеличении минимального размера пособия до 12 тыс. 130 руб., а максимального — до 24 тыс. 260 руб., и его автоматической ежегодной индексации на уровень не менее прогнозируемой инфляции, в принципе, выглядит логично, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Безработный

«Трудно понять, как обосновывается размер минимального пособия в 1,5 тыс. руб. при официальном размере прожиточного минимума 12 тыс. 654 руб.

С точки зрения бюджета задача повышения пособий по безработице вполне посильна — осенью 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова оценивала их объем в 2022 году на уровне 64 млрд руб.

При общем размере расходов федерального бюджета 23,7 трлн руб. и профицитном бюджета представляется, что резерв для их увеличения есть.

Однако эту инициативу необходимо увязать с аналогичным повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) — сейчас он составляет 13 тыс. 890 руб.

Если минимальная оплата труда будет на уровне минимального пособия по безработице, то мотивация безработного к быстрому поиску работы значительно снизится.

Это, в свою очередь, может привести к еще большей проблеме дефицита трудовых ресурсов, которая уже ощущается в экономике и которую ЦБ считает серьезным проинфляционным риском.

На практике пример такой демотивации к труду можно наблюдать на рынке труда США, где слишком длительный период выплаты дополнительных пособий по безработице, нередко превышающих зарплаты на низкооплачиваемых позициях, сделал невыгодным для их получателей возвращение к труду», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, существенно увеличить размер пособия по безработице предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов,

Справка:

С 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице был увеличен до 12 792 руб., минимальный — остался на уровне 1500 руб. (в 2020 году на фоне пандемического кризиса он временно повышался до 4500 руб.).

При этом сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца выплаты составляют 75% заработка, но не более 12 792 руб., а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. руб.

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