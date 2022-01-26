Москва, , 14:49 — REGNUM Торговая война США и Китая тормозит процесс вовлечения юаня в мировую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Юань Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Неоднозначная курсовая политика Китая, угроза санкций со стороны развитых стран, торговая война с США, локальность и довольно высокая волатильность китайского финансового рынка снижают привлекательность китайской валюты и тормозят процесс ее вовлечения в мировую экономику, — сказала Воронкова. — Это одна из причин, по которым доля китайского юаня в мировых международных резервах и в международных расчетах значительно меньше, чем традиционных мировых валют. И в ближайшей перспективе едва ли стоит ждать кардинальных перемен в структуре мирового валютного оборота».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, за счет чего выросла значимость юаня в мировой финансовой системе.

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