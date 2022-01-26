Элиста, 26 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Пассажиропоток аэропорта «Элиста» в 2021 году вырос на 22%. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

«Продолжаем работу по развитию аэропортовой инфраструктуры Калмыкии, повышая экономическую и туристическую привлекательность региона. …В 2021 году благодаря стратегическому партнерству с компанией «Новапорт Холдинг» нам удалось расширить маршрутные сети нашего аэропорта до 10 направлений и увеличить пассажиропоток на 22%», — написал глава республики в Instagram.

В 2022 году предполагается проведение реконструкции действующего пассажирского терминала. Также планируется до 2024 года построить новый пассажирский терминал, обновить инженерную инфраструктуру и навигационное оборудование.